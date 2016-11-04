コードベースセクション
MultiRVITrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

MultiRVITrend_x10指標は、10の異なる時間枠のRVIオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

10のインディケータラインはそれぞれ別々の指標に対応します。線は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は桃色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合はミディアムブルーで塗られています。それ以外のときは、線は灰色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

図1　MultiRVITrend_x10指標

図1　MultiRVITrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12987

