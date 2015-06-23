CodeBaseSeções
MultiRVITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

O indicador MultiRVITrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador RVI em dez timeframes diferentes.

Cada uma das dez linhas do indicador corresponde a um indicador separado. Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, as linhas são pintadas em rosa, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintadas em azul médio. Caso contrário, as linhas são cinza. Aparecem pontos coloridos nas linhas quando a barra correspondente ao timeframe muda.

Fig.1. O indicador MultiRVITrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12987

