Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MultiRVITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 955
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador MultiRVITrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador RVI em dez timeframes diferentes.
Cada uma das dez linhas do indicador corresponde a um indicador separado. Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, as linhas são pintadas em rosa, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintadas em azul médio. Caso contrário, as linhas são cinza. Aparecem pontos coloridos nas linhas quando a barra correspondente ao timeframe muda.
Fig.1. O indicador MultiRVITrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12987
O indicador MultiRSITrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador RSI em dez timeframes diferentes.RSITrend_x10
O indicador RSITrend_x10 mostra a posição do oscilador RSI em dez timeframes diferentes.
O indicador RVITrend_x10 mostra a posição oscilador RVI em dez prazos diferentes.MultiWPRTrend_x10
O indicador MultiWPRTrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador WPR em dez timeframes diferentes.