此 MultiRVITrend_x10 指标依根据来自十个不同时间帧的 RVI 振荡器位置，显示当前趋势的信息。

十个指标的每一条线对应一个单独的指标。如果振荡器的位置低于超卖区域, 彩色方块喷成粉色, 如果高于超买区域, 彩色方块喷成中蓝色。否则, 方块为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

图例.1. MultiRVITrend_x10 指标