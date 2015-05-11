CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSITrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1942
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор RSITrend_x10 отображает положение осциллятора RSI с десяти разных таймфреймов.

Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в красный цвет, положение выше уровня перекупленности — в сине-голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Рис.1. Индикатор RSITrend_x10

Рис.1. Индикатор RSITrend_x10

CandleTrend_x10 CandleTrend_x10

Индикатор CandleTrend_x10 отображает направления движения цены с десяти разных таймфреймов.

BullsBearsSign BullsBearsSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора BullsBears.

RVITrend_x10 RVITrend_x10

Индикатор RVITrend_x10 отображает положение осциллятора RVI с десяти разных таймфреймов.

MultiRSITrend_x10 MultiRSITrend_x10

Индикатор MultiRSITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора RSI с десяти различных таймфреймов.