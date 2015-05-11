Ставь лайки и следи за новостями
RSITrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор RSITrend_x10 отображает положение осциллятора RSI с десяти разных таймфреймов.
Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в красный цвет, положение выше уровня перекупленности — в сине-голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Рис.1. Индикатор RSITrend_x10
