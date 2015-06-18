代码库部分
指标

RSITrend_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1630
等级:
(18)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) 预览
rsitrend_x10.mq5 (11.32 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 RSITrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧的价格走势。

如果振荡器的位置低于超卖区域, 彩色方块喷成红色, 如果高于超买区域, 彩色方块喷成中蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。

图例.1. RSITrend_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12985

