CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Aeron JJN Scalper EA - Asesor Experto para MetaTrader 4

Gordon Gekko > https://www.mql5.com/en/users/ggekko1 | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Publicado por:
Hemant Agarwal
Visualizaciones:
1464
Ranking:
(34)
Publicado:
aeron_jjn_ea.mq4 (6.99 KB) ver
\MQL4\Indicators\
jjn_ind.mq4 (10.44 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El funcionamiento de este asesor está basado en el indicador JJN-Scalper. Autor real JJN-ScalperGordon Gekko.

He introducido en el indicador multitud de cambios, después de lo cual he creado un asesor basado en su funcionamiento. Ahora me parece que demuestra resultados muy prometedores.

Marco temporal recomendado: 1 hora. Pareja de divisas recomendada: EURUSD.

Se pueden ver los ajustes por defecto en el código adjunto.

Podrá familiarizarse más abajo con las capturas de pantalla del simulador de estrategias.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12975

Alpha Trend Spotter PA Free Alpha Trend Spotter PA Free

El indicador funciona según la estrategia de movimiento de precio para encontrar la tendencia más fuerte dentro del día.

Parallel Strategies Example Parallel Strategies Example

Sencillo asesor multi-estrategia, basado en multitud de estrategias que funcionan de forma paralela.

RealValue RealValue

Este indicador es un intento mío de valorar el coste real del mercado.

RealValueExtended RealValueExtended

Versión ampliada de mi indicador RealValue, con un nuevo parámetro.