Aeron JJN Scalper EA - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Hemant Agarwal
- 1464
El funcionamiento de este asesor está basado en el indicador JJN-Scalper. Autor real JJN-Scalper — Gordon Gekko.
He introducido en el indicador multitud de cambios, después de lo cual he creado un asesor basado en su funcionamiento. Ahora me parece que demuestra resultados muy prometedores.
Marco temporal recomendado: 1 hora. Pareja de divisas recomendada: EURUSD.
Se pueden ver los ajustes por defecto en el código adjunto.
Podrá familiarizarse más abajo con las capturas de pantalla del simulador de estrategias.
El indicador funciona según la estrategia de movimiento de precio para encontrar la tendencia más fuerte dentro del día.Parallel Strategies Example
Sencillo asesor multi-estrategia, basado en multitud de estrategias que funcionan de forma paralela.
Este indicador es un intento mío de valorar el coste real del mercado.RealValueExtended
Versión ampliada de mi indicador RealValue, con un nuevo parámetro.