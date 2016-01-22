El funcionamiento de este asesor está basado en el indicador JJN-Scalper. Autor real JJN-Scalper — Gordon Gekko.

He introducido en el indicador multitud de cambios, después de lo cual he creado un asesor basado en su funcionamiento. Ahora me parece que demuestra resultados muy prometedores.

Marco temporal recomendado: 1 hora. Pareja de divisas recomendada: EURUSD.

Se pueden ver los ajustes por defecto en el código adjunto.

Podrá familiarizarse más abajo con las capturas de pantalla del simulador de estrategias.