Hemant Agarwal
1083
(34)
aeron_jjn_ea.mq4
jjn_ind.mq4
Mein EA basiert auf dem "JJN Scalper" Indikator. Autor JJN Scalper ist Gordon Gekko.

Ich habe viele Änderungen an diesem Indikator gemacht. Nun scheint es viel versprechende Ergebnissen zu erbringen.

Empfohlener Zeitrahmen: 1 Stunde. Empfohlene Währung: EURUSD.

Alle Standard-Einstellung sind gut so wie ich sie gesetzt habe

Es folgt ein Screenshot:

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12975

