Aeron JJN Scalper EA - Experte für den MetaTrader 4
Hemant Agarwal
1083
Mein EA basiert auf dem "JJN Scalper" Indikator. Autor JJN Scalper ist Gordon Gekko.
Ich habe viele Änderungen an diesem Indikator gemacht. Nun scheint es viel versprechende Ergebnissen zu erbringen.
Empfohlener Zeitrahmen: 1 Stunde. Empfohlene Währung: EURUSD.
Alle Standard-Einstellung sind gut so wie ich sie gesetzt habe
Es folgt ein Screenshot:
