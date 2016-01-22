CodeBaseSecciones
Parallel Strategies Example - Asesor Experto para MetaTrader 4

Rodolphe Ahmad
El asesor se basa en multitud de estrategias que funcionan de forma paralela. Cada estrategia tiene su propio número mágico, tiempo de comercio, stop-loss, take-profit, trailing-stop, gestión de capital, normas de entrada y salida. Cada estrategia es un ejemplar único de la clase "EA".

En el asesor se usan las siguientes estrategias: cruce de MA, ruptura de MACD, cambio de color del indicador Heiken Ashi, combinación de Haiken Ashi y MACD. Es posible elegir una o varias de ellas, o incluso iniciarlas todas.

Otros archivos: Heiken_Ashi_Smoothed.mq4 (indicador).

La idea de este asesor es ayudar a los nuevos programadores de MQ4 a comprender la funcionalidad principal del desarrollo de estrategias. El asesor actúa como muestra y puede ser optimizado en cualquier momento. Se puede añadir cualquier clase nueva (por ejemplo, Cobertura de posiciones, Martingale, etc) y ligarla a la clase "EA".


 

