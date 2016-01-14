コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Aeron JJN Scalper EA - MetaTrader 4のためのエキスパート

Gordon Gekko > https://www.mql5.com/en/users/ggekko1 | Japanese English Русский Español Deutsch
発行者:
Hemant Agarwal
ビュー:
1090
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
aeron_jjn_ea.mq4 (6.99 KB) ビュー
\MQL4\Indicators\
jjn_ind.mq4 (10.44 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータJJN-Scalperをベースに作られたエキスパートアドバイザです。JJN-Scalperの実際の制作者：Gordon Gekko

インディケータJJN-Scalperを大きく変わった後で、それに基づいてエキスパートアドバイザを作成しました。本当に有望な結果を出します。

おすすめの時間軸: 1時間足おすすめの通貨ペア: ユーロドル

初期設定は添付されたコードにて見ることができます。

以下のスクリーンショットからバックテスト結果が見られます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12975

Alpha Trend Spotter PA Free Alpha Trend Spotter PA Free

このインディケータは、レンジ抜けを狙う戦略をベースにして、X日間のもっと強いトレンドを決めます。

Parallel Strategies Example Parallel Strategies Example

同時に機能する多くのストラテジーをベースにしたエキスパートアドバイザです。

RealValue RealValue

このインディケータは、実際値を評価する試みを紹介します。

RealValueExtended RealValueExtended

インディケータRealValueの拡張版です。