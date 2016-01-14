インディケータJJN-Scalperをベースに作られたエキスパートアドバイザです。JJN-Scalperの実際の制作者：Gordon Gekko

インディケータJJN-Scalperを大きく変わった後で、それに基づいてエキスパートアドバイザを作成しました。本当に有望な結果を出します。

おすすめの時間軸: 1時間足おすすめの通貨ペア: ユーロドル

初期設定は添付されたコードにて見ることができます。

以下のスクリーンショットからバックテスト結果が見られます。