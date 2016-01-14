無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Aeron JJN Scalper EA - MetaTrader 4のためのエキスパート
- Hemant Agarwal
- 1090
インディケータJJN-Scalperをベースに作られたエキスパートアドバイザです。JJN-Scalperの実際の制作者：Gordon Gekko
インディケータJJN-Scalperを大きく変わった後で、それに基づいてエキスパートアドバイザを作成しました。本当に有望な結果を出します。
おすすめの時間軸: 1時間足おすすめの通貨ペア: ユーロドル
初期設定は添付されたコードにて見ることができます。
以下のスクリーンショットからバックテスト結果が見られます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12975
