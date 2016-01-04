Работа этого советника основана на индикаторе JJN-Scalper. Реальный автор JJN-Scalper — Gordon Gekko.

Я внес в индикатор множество изменений, после чего создал советника на основе его работы. Сейчас мне представляется, что он демонстрирует многообещающие результаты.

Рекомендованный таймфрейм: 1 час. Рекомендованная валютная пара: EURUSD.

Настройки по умолчанию можно посмотреть в представленном коде.

Ниже вы можете ознакомиться со скриншотом работы тестера стратегий.