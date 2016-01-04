CodeBaseРазделы
Aeron JJN Scalper EA - эксперт для MetaTrader 4

Gordon Gekko
Hemant Agarwal
7422
(34)
Работа этого советника основана на индикаторе JJN-Scalper. Реальный автор JJN-ScalperGordon Gekko.

Я внес в индикатор множество изменений, после чего создал советника на основе его работы. Сейчас мне представляется, что он демонстрирует многообещающие результаты.

Рекомендованный таймфрейм: 1 час. Рекомендованная валютная пара: EURUSD.

Настройки по умолчанию можно посмотреть в представленном коде.

Ниже вы можете ознакомиться со скриншотом работы тестера стратегий.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12975

