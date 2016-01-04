Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Aeron JJN Scalper EA - эксперт для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- Hemant Agarwal
- Просмотров:
- 7422
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Работа этого советника основана на индикаторе JJN-Scalper. Реальный автор JJN-Scalper — Gordon Gekko.
Я внес в индикатор множество изменений, после чего создал советника на основе его работы. Сейчас мне представляется, что он демонстрирует многообещающие результаты.
Рекомендованный таймфрейм: 1 час. Рекомендованная валютная пара: EURUSD.
Настройки по умолчанию можно посмотреть в представленном коде.
Ниже вы можете ознакомиться со скриншотом работы тестера стратегий.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12975
Индикатор работает по стратегии движения цены для нахождения самого сильного внутридневного тренда.Parallel Strategies Example
Простой мультистратегический советник, основанный на множестве стратегий, работающих в параллельном режиме.
Этот индикатор — моя попытка оценить реальную рыночную стоимость.RealValueExtended
Расширенная версия моего индикатора RealValue с новым параметром.