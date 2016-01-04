CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Alpha Trend Spotter PA Free - индикатор для MetaTrader 4

Andy Ismail | Russian English Español Deutsch 日本語
Опубликовал:
Andy Ismail
Просмотров:
9792
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Andy Ismail

Этот индикатор - бесплатная версия Alpha Trend Spotter PA. Дополнение к индикатору Alpha Trend Spotter (ATS).

Индикатор работает по стратегии движения цены для нахождения самого сильного внутридневного тренда, используя ее, когда торговая стратегия показывает четкий бычий или медвежий тренд.

Инструкция по использованию:

  1. РОЗОВАЯ стрелка означает Sell
  2. ЗЕЛЕНАЯ стрелка обозначает Buy

EURJPY M5

Рекомендации:

Подходит для таймфреймов M5, H1, H4, D1. Подходит для работы на бинарных опционах, выдает 5-минутные сигналы. Никогда не используйте при торговле на новостях с сильным влиянием на рынок.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12941

Parallel Strategies Example Parallel Strategies Example

Простой мультистратегический советник, основанный на множестве стратегий, работающих в параллельном режиме.

Скрипт открытия сделки Скрипт открытия сделки

Простой в использовании скрипт для открытия торговой сделки.

Aeron JJN Scalper EA Aeron JJN Scalper EA

Советник, основывающийся на индикаторе JJN-Scalper.

RealValue RealValue

Этот индикатор — моя попытка оценить реальную рыночную стоимость.