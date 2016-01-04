Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Alpha Trend Spotter PA Free - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- Andy Ismail
- Просмотров:
- 9792
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Andy Ismail
Этот индикатор - бесплатная версия Alpha Trend Spotter PA. Дополнение к индикатору Alpha Trend Spotter (ATS).
Индикатор работает по стратегии движения цены для нахождения самого сильного внутридневного тренда, используя ее, когда торговая стратегия показывает четкий бычий или медвежий тренд.
Инструкция по использованию:
- РОЗОВАЯ стрелка означает Sell
- ЗЕЛЕНАЯ стрелка обозначает Buy
Рекомендации:
Подходит для таймфреймов M5, H1, H4, D1. Подходит для работы на бинарных опционах, выдает 5-минутные сигналы. Никогда не используйте при торговле на новостях с сильным влиянием на рынок.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12941
Простой мультистратегический советник, основанный на множестве стратегий, работающих в параллельном режиме.Скрипт открытия сделки
Простой в использовании скрипт для открытия торговой сделки.
Советник, основывающийся на индикаторе JJN-Scalper.RealValue
Этот индикатор — моя попытка оценить реальную рыночную стоимость.