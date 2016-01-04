Реальный автор:

Andy Ismail

Этот индикатор - бесплатная версия Alpha Trend Spotter PA. Дополнение к индикатору Alpha Trend Spotter (ATS).

Индикатор работает по стратегии движения цены для нахождения самого сильного внутридневного тренда, используя ее, когда торговая стратегия показывает четкий бычий или медвежий тренд.

Инструкция по использованию:

РОЗОВАЯ стрелка означает Sell ЗЕЛЕНАЯ стрелка обозначает Buy

Рекомендации:

Подходит для таймфреймов M5, H1, H4, D1. Подходит для работы на бинарных опционах, выдает 5-минутные сигналы. Никогда не используйте при торговле на новостях с сильным влиянием на рынок.