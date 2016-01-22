CodeBaseSecciones
Script para la apertura de una operación - script para MetaTrader 4

Ahmed Soliman
1749
(25)
Publicado:
Actualizado:
xpTrade.mq4 (21.86 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es un método sencillo de abrir una transacción y establecer un stop-loss/take-profit.

Simplemente copie el script a <terminal_data_folder>\MQL4\Scripts folder y arrástrelo al gráfico siempre que quiera abrir rápidamente una operación.

Parámetros de entrada:

Parámetros del script de apertura de una operación

