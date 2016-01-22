Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Script para la apertura de una operación - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1749
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un método sencillo de abrir una transacción y establecer un stop-loss/take-profit.
Simplemente copie el script a <terminal_data_folder>\MQL4\Scripts folder y arrástrelo al gráfico siempre que quiera abrir rápidamente una operación.
Parámetros de entrada:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12882
Asesor con un sistema muy sensible a los movimientos.iClock_Mod1
Temporizador de velas por segundos, independiente a los ticks que van llegando. Opción de notificaciones sobre velas nuevas. Determina de forma automática el GMT del bróker y regula el paso al horario de verano.
Sencillo asesor multi-estrategia, basado en multitud de estrategias que funcionan de forma paralela.Alpha Trend Spotter PA Free
El indicador funciona según la estrategia de movimiento de precio para encontrar la tendencia más fuerte dentro del día.