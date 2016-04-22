und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Alpha Trend Spotter PA Free - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- Andy Ismail
- Ansichten:
- 1054
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Autor:
Andy Ismail
Dieser Indikator ist eine kostenlose Version von Alpha Trend Spotter PA. Erweiterung für Alpha Trend Spotter (ATS) -Indikator.
Dieser Indikator wirkt durch Preisaktionen, um den stärksten Trend des Tages zu finden. Benutzen Sie diesen wenn der ATS einen klaren "bärischen" oder "bullischen" Trend anzeigt.
Anleitung:
- pinker Pfeil bedeutet Verkauf
- grüner Pfeil bedeutet kaufen
Empfehlungen:
Geeignet für M5, H1, H4, D1 Zeitrahmen. Geeignet für binäre Option 5-Minuten-Signal. Wenn es ein hochschlagfestes Neuigkeiten nie Handel.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12941
