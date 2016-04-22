CodeBaseKategorien
Indikatoren

Alpha Trend Spotter PA Free - Indikator für den MetaTrader 4

Andy Ismail
Veröffentlicht:
Andy Ismail
Ansichten:
1054
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor:

Andy Ismail

Dieser Indikator ist eine kostenlose Version von Alpha Trend Spotter PA. Erweiterung für Alpha Trend Spotter (ATS) -Indikator.

Dieser Indikator wirkt durch Preisaktionen, um den stärksten Trend des Tages zu finden. Benutzen Sie diesen wenn der ATS einen klaren "bärischen" oder "bullischen" Trend anzeigt.

Anleitung:

  1. pinker Pfeil bedeutet Verkauf
  2. grüner Pfeil bedeutet kaufen

EURJPY M5

Empfehlungen:

Geeignet für M5, H1, H4, D1 Zeitrahmen. Geeignet für binäre Option 5-Minuten-Signal. Wenn es ein hochschlagfestes Neuigkeiten nie Handel.

