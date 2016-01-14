コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Alpha Trend Spotter PA Free - MetaTrader 4のためのインディケータ

発行者:
Andy Ismail
ビュー:
1263
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

Andy Ismail

このインディケータは、 Alpha Trend Spotter PAの無料バージョンです。Alpha Trend Spotter (ATS)に追加です。

このインディケータは、レンジ内で上限下限を狙う戦略に基づいて、X日間のもっと強いトレンドを決めます。

  1. ピンクの矢印はSellを意味します。
  2. 緑色の矢印はBuyを意味します。

ユーロ円 5分足

推奨：

5分足、1時間足、4時間足、日足の時間軸のために使用できます。バイナリーオプションで使用できる自動売買ツールです。5 分足のシグナルを挙げます。市場に強い影響力を持つニュースに基づいた取引のために使用することはおすすめしません。

