Alpha Trend Spotter PA Free - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- Andy Ismail
- ビュー:
- 1263
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の制作者：
Andy Ismail
このインディケータは、 Alpha Trend Spotter PAの無料バージョンです。Alpha Trend Spotter (ATS)に追加です。
このインディケータは、レンジ内で上限下限を狙う戦略に基づいて、X日間のもっと強いトレンドを決めます。
- ピンクの矢印はSellを意味します。
- 緑色の矢印はBuyを意味します。
推奨：
5分足、1時間足、4時間足、日足の時間軸のために使用できます。バイナリーオプションで使用できる自動売買ツールです。5 分足のシグナルを挙げます。市場に強い影響力を持つニュースに基づいた取引のために使用することはおすすめしません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12941
