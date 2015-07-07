CodeBaseSecciones
Indicadores

Bezier_HTF - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
bezier.mq5 (8.85 KB) ver
bezier_htf.mq5 (8.92 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Bezier con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Bezier.mq5.

Fig. 1. Indicador Bezier_HTF

