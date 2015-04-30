Ставь лайки и следи за новостями
Bezier_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1856
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Bezier с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Bezier.mq5.
Рис.1. Индикатор Bezier_HTF
