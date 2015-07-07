CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Gaus_MA_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
870
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
gaus_ma.mq5 (9.3 KB) ver
gaus_ma_stdev.mq5 (16.26 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Gregory A. Kakhiani

Indicador Gaus_MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador Gaus_MA se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático
input double dK2=2.5;  // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático

Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad.

  1. Débil - no hay puntos de color;
  2. Medio - puntos de color pequeños;
  3. Fuerte - puntos de color grandes.

Fig. 1. Indicador Gaus_MA_StDev

Fig. 1. Indicador Gaus_MA_StDev

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12935

BBflat_sw_HTF BBflat_sw_HTF

Indicador BBflat_sw con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Bezier_HTF Bezier_HTF

Indicador Bezier con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ATRratio_HTF ATRratio_HTF

Indicador ATRratio con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ATR_MA_Oscillator_HTF ATR_MA_Oscillator_HTF

Indicador ATR_MA_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.