Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TrailCD_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 714
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador TrailCD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador TrailCD.mq5.
Fig. 1. Indicador TrailCD_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12928
Indicador Begin_Trend_v02 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.2pbIdealXOSMA_HTF
Indicador 2pbIdealXOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador Bezier con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.BBflat_sw_HTF
Indicador BBflat_sw con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.