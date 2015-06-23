CodeBaseSeções
Bezier_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador Bezier com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

Este indicador requer que o arquivo do indicador Bezier.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Bezier_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12929

TrailCD_HTF TrailCD_HTF

O indicador TrailCD com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Begin_Trend_v02_HTF Begin_Trend_v02_HTF

O indicador Begin_Trend_v02 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

BBflat_sw_HTF BBflat_sw_HTF

O indicador BBflat_sw com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Gaus_MA_StDev Gaus_MA_StDev

O indicador Gaus_MA mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.