Bezier_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 958
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador Bezier com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
Este indicador requer que o arquivo do indicador Bezier.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Bezier_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12929
