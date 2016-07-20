Der Begin_Trend_v02 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Der TrailCD Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Der BBflat_sw Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Der Gaus_MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.