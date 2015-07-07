CodeBaseSecciones
Begin_Trend_v02_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador Begin_Trend_v02 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Begin_Trend_v02.mq5.

Fig. 1. Indicador Begin_Trend_v02_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12926

