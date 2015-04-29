Смотри, как бесплатно скачать роботов
TrailCD - индикатор для MetaTrader 5
2094
Реальный автор:
John Smith
Индикатор cхождения/расхождения быстрого и медленного тралов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.09.2007.
Рис.1. Индикатор TrailCD
