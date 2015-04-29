CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrailCD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2094
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

John Smith

Индикатор cхождения/расхождения быстрого и медленного тралов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.09.2007.

Рис.1. Индикатор TrailCD

2pbIdealXOSMA_HTF 2pbIdealXOSMA_HTF

Индикатор 2pbIdealXOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Begin_Trend_v01_HTF Begin_Trend_v01_HTF

Индикатор Begin_Trend_v01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Begin_Trend_v02_HTF Begin_Trend_v02_HTF

Индикатор Begin_Trend_v02 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TrailCD_HTF TrailCD_HTF

Индикатор TrailCD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.