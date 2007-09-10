Смотри, как бесплатно скачать роботов
TrailCD - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор cхождение/расхождение быстрого и медленного тралов.
TrailCD
