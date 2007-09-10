CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TrailCD - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Просмотров:
4546
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор cхождение/расхождение быстрого и медленного тралов.

TrailCD

Trend Manager Trend Manager

Индикатор Trend Manager.

ang_Amp_ZZ ang_Amp_ZZ

Индикатор Zig Zag со звонком при появлении новой линии на графике.

Today Trend Today Trend

Показывает на вероятный тренд за день.

Ticker SATL Ticker SATL

SATL (Slow Adaptive Trend Line) "медленная" адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты другого порядка (голубая линия на ценовом графике).