Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TrailCD - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 753
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
John Smith
Der Indikator zeigt Konvergenz/Divergenz der schnellen und langsamen "Trailings".
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 10.09.2007.
Abb.1. Der TrailCD Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12924
Begin_Trend_v01_HTF
Der Begin_Trend_v01 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.Begin_Trend_v02
Die normalisierte Version des Begin_Trend_v01 Indikators.
2pbIdealXOSMA_HTF
Der 2pbIdealXOSMA Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.Begin_Trend_v02_HTF
Der Begin_Trend_v02 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.