Indikatoren

TrailCD - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
TrailCD.mq5 (5.86 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

John Smith

Der Indikator zeigt Konvergenz/Divergenz der schnellen und langsamen "Trailings".

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 10.09.2007.

Abb.1. Der TrailCD Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12924

