TrailCD - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
John Smith
O indicador mostra a convergência/divergência das trilhas rápidas e lentas.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 10.09.2007.
Fig.1. O indicador TrailCD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12924
