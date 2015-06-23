CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TrailCD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1231
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

John Smith

O indicador mostra a convergência/divergência das trilhas rápidas e lentas.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 10.09.2007.

Fig.1. O indicador TrailCD

Fig.1. O indicador TrailCD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12924

Begin_Trend_v01_HTF Begin_Trend_v01_HTF

O indicador Begin_Trend_v01 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Begin_Trend_v02 Begin_Trend_v02

Versão normalizada do indicador Begin_Trend_v01.

2pbIdealXOSMA_HTF 2pbIdealXOSMA_HTF

O indicador 2pbIdealXOSMA com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Begin_Trend_v02_HTF Begin_Trend_v02_HTF

O indicador Begin_Trend_v02 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.