Angry Bird (Scalping) - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Publicado por:
- bimbimaone
- Visualizaciones:
- 3082
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Bima setyawan (Jember Trader Community)
Asesor con un sistema muy sensible a los movimientos de precio, y equipado con diversos instrumentos.
- el comercio se detiene cuando la equidad desciende a un nivel determinado;
- trailing-stop;
- gestión de riesgos de la equidad;
- uso de time-out;
- horas de apertura de transacciones máximas y otras.
Norma: se usa una pareja con el spread mínimo. Por ejemplo, yo uso EURUSD con el marco temporal de 1 minuto.
¡Suerte!
Resultados de la simulación:
Recomendaciones:
- use parejas con un spread pequeño (EUR/USD);
- marco temporal 1M;
- use trailing-stop.
