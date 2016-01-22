CodeBaseSecciones
Angry Bird (Scalping) - Asesor Experto para MetaTrader 4

Bima Setyawan | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Publicado por:
bimbimaone
Visualizaciones:
3082
Ranking:
(92)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Bima setyawan (Jember Trader Community)

Asesor con un sistema muy sensible a los movimientos de precio, y equipado con diversos instrumentos.

  • el comercio se detiene cuando la equidad desciende a un nivel determinado;
  • trailing-stop;
  • gestión de riesgos de la equidad;
  • uso de time-out;
  • horas de apertura de transacciones máximas y otras.

Norma: se usa una pareja con el spread mínimo. Por ejemplo, yo uso EURUSD con el marco temporal de 1 minuto.

¡Suerte!

Resultados de la simulación:

Angry Bird (Scalping) Expert Advisor MetaTrader 4

Recomendaciones:

  • use parejas con un spread pequeño (EUR/USD);
  • marco temporal 1M;
  • use trailing-stop.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12872

