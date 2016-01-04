Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Скрипт открытия сделки - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8046
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой способ открыть сделку и установить стоп-лосс/тейк-профит.
Просто скопируйте скрипт в <terminal_data_folder>\MQL4\Scripts folder и перетаскивайте на графике всегда, когда вы хотите быстро открыть сделку.
Входные параметры:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12882
Советник с очень чувствительной к движениям системой.iClock_Mod1
Посекундный таймер свечей, не зависящий от входящих тиков. Опция оповещения о новых свечах. Автоматическое определение GMT брокера и регулируемый переход на летнее время.
Простой мультистратегический советник, основанный на множестве стратегий, работающих в параллельном режиме.Alpha Trend Spotter PA Free
Индикатор работает по стратегии движения цены для нахождения самого сильного внутридневного тренда.