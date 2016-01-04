CodeBaseРазделы
Скрипт открытия сделки - скрипт для MetaTrader 4

Ahmed Soliman
Простой способ открыть сделку и установить стоп-лосс/тейк-профит.

Просто скопируйте скрипт в <terminal_data_folder>\MQL4\Scripts folder и перетаскивайте на графике всегда, когда вы хотите быстро открыть сделку.

Входные параметры:

Параметры скрипта открытия сделки

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12882

