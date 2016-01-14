無料でロボットをダウンロードする方法を見る
取引を開始するスクリプト - MetaTrader 4のためのスクリプト
取引を開始し、決済逆指値・決済指値を設定する簡単な方法です。
ただ、このスクリプトを<terminal_data_folder>\MQL4\Scriptsフォルダ内に配置して、取引を開始したいたびにチャート上にドラッグ&ドロップします。
入力引数：
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12882
