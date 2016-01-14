コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

取引を開始するスクリプト - MetaTrader 4のためのスクリプト

xpTrade.mq4 (21.86 KB) ビュー
取引を開始し、決済逆指値・決済指値を設定する簡単な方法です。

ただ、このスクリプトを<terminal_data_folder>\MQL4\Scriptsフォルダ内に配置して、取引を開始したいたびにチャート上にドラッグ&ドロップします。

入力引数：

スクリプトのパラメータ

