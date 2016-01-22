Autor real:

mladen

El indicador se compone de un temporizador independiente a los ticks que van llegando.

En el indicador hay tres funciones.

Cuenta atrás del tiempo de la vela actual. Envío de notificaciones al abrirse una vela nueva. Si la apertura de la vela tiene lugar más tarde, el indicador calcula el tiempo que ha pasado desde su apertura.

Los estrategas de scalping y los trádres a corto plazo exigen una gran precisión y atención en lo que respecta a los plazos de apertura y cierre de posición. Los temporizadores de velas ayudan a cumplir estos objetivos.



Adiciones al código original:

conversión desde MetaTrader 5 a MetaTrader 4. notificaciones sobre velas nuevas. Colores diferentes para los distintos modos de notificación: Off(verde), On(rosa), Sound only(celeste).

Opción de fuente en negrita.

Puesto a prueba en los horarios septentrionales de los brókeres GMT +0, +1, +2 y -5.

Observación: para comparar se iniciaron simultáneamente varios marcos temporales de velas. No se observaron conflictos entre los indicadores iniciados de forma simultánea. No obstante, si se percibe un funcionamiento inestable, elimine todos los demás temporizadores de velas.

Recomendaciones: