Skripte

Open a Trade Script - Skript für den MetaTrader 4

Ahmed Soliman | German English Русский Español 日本語
xpTrade.mq4 (21.86 KB) ansehen
Ein einfach zu benutzendes Skript zum öffnen eines Handels und Einstellen des Stopploss und Takeprofits

Nur in <Datenordner> \MQL4\Scripts kopieren, und auf das Diagramm ziehen, wenn Sie schnell einen Handel öffnen möchten.

Eingabeparameter:

Open a Trade Script Eingaben

