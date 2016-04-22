Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Open a Trade Script - Skript für den MetaTrader 4
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein einfach zu benutzendes Skript zum öffnen eines Handels und Einstellen des Stopploss und Takeprofits
Nur in <Datenordner> \MQL4\Scripts kopieren, und auf das Diagramm ziehen, wenn Sie schnell einen Handel öffnen möchten.
Eingabeparameter:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12882
