Shifted Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
Autor real:

angreeee, MetaQuotes Software Corp.

Este navegador es una versión modificada del indicador Moving Average.

Además del desplazamiento horizontal estándar por las barras, es posible desplazar la media móvil en vertical. El desplazamiento vertical se mide en puntos.

Fig. 1. Shifted Moving Average

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12877

