ADX_Smoothed_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador ADX_Smoothed con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ADX_Smoothed.mq5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12881
Shifted Moving Average permite desplazar la media móvil en vertical y horizontal.r_Gator_HTF
Indicador r_Gator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador Aroon con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.AMA_SLOPE_HTF
Indicador AMA_SLOPE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.