Shifted Moving Average - MetaTrader 5脚本
真实作者:
angreeee, MetaQuotes Software Corp.
指标是 移动均线 指标的修改版本。
除了标准的水平位移，它也允许用户垂直位移均线。垂直位移以点数计算。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12877
