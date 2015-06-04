代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Shifted Moving Average - MetaTrader 5脚本

Grzegorz Korycki | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1307
等级:
(22)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

angreeee, MetaQuotes Software Corp.

指标是 移动均线 指标的修改版本。

除了标准的水平位移，它也允许用户垂直位移均线。垂直位移以点数计算。

图例1. 偏移的移动平均线

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12877

r_Gator_HTF r_Gator_HTF

此 r_Gator 指标在输入参数中有时间帧选项。

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

此 QQE_HTF_Signal 指标基于 QQESign 指标显示趋势方向和信号。

ADX_Smoothed_HTF ADX_Smoothed_HTF

此 ADX_Smoothed 指标在输入参数中有时间帧选项。

Aroon_HTF Aroon_HTF

此 Aroon 指标在输入参数中有时间帧选项。