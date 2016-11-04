無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Shifted Moving Average（シフトされた移動平均） - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
angreeee, MetaQuotes Software Corp.
この指標は移動平均指標の改造版です。
標準的な水平方向のバーのシフトに加えて、ユーザは、垂直方向に移動平均線をシフトすることができます。垂直方向のシフトはピップ単位です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12877
