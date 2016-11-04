コードベースセクション
Shifted Moving Average（シフトされた移動平均） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Grzegorz Korycki
ビュー:
1510
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

angreeee, MetaQuotes Software Corp.

この指標は移動平均指標の改造版です。

標準的な水平方向のバーのシフトに加えて、ユーザは、垂直方向に移動平均線をシフトすることができます。垂直方向のシフトはピップ単位です。

図1　Shifted Moving Average（シフトされた移動平均）

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12877

