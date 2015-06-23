Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Shifted Moving Average - indicador para MetaTrader 5
- 1366
Autor real:
angreeee, MetaQuotes Software Corp.
Indicador é uma versão modificada do indicador Moving Average.
Além da mudança da barra horizontal padrão, ele permite que o usuário também possa muda a média móvel verticalmente. Deslocamento vertical é contado em Pips.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12877
