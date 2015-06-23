CodeBaseSeções
Indicadores

Shifted Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Grzegorz Korycki
Visualizações:
1366
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

angreeee, MetaQuotes Software Corp.

Indicador é uma versão modificada do indicador Moving Average.

Além da mudança da barra horizontal padrão, ele permite que o usuário também possa muda a média móvel verticalmente. Deslocamento vertical é contado em Pips.

Fig1. Shifted Moving Average

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12877

