r_Gator_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 784
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador r_Gator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador r_Gator.mq5.
Fig. 1. Indicador r_Gator_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12876
