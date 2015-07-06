CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

r_Gator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
784
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
r_gator.mq5 (9.38 KB) ver
r_gator_htf.mq5 (11.21 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador r_Gator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador r_Gator.mq5.

Fig. 1. Indicador r_Gator_HTF

Fig. 1. Indicador r_Gator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12876

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

El indicador QQE_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador QQESign.

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

El indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ForexOFFTrendSign.

Shifted Moving Average Shifted Moving Average

Shifted Moving Average permite desplazar la media móvil en vertical y horizontal.

ADX_Smoothed_HTF ADX_Smoothed_HTF

Indicador ADX_Smoothed con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.