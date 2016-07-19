CodeBaseKategorien
Indikatoren

Shifted Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5

Grzegorz Korycki
Ansichten:
1133
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

angreeee, MetaQuotes Software Corp.

Der Indikator ist eine modifizierte Version des "Moving Average" Indikator.

Neben einem normalen horizontaler Versatz in Bars, erlaubt er dem Nutzer den gleitenden Durchschnitt auch vertikal zu verschieben. Die vertikale Verschiebung wird in Points gezählt.

Fig1. Shifted Moving Average

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12877

