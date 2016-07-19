Der QQE_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des QQESign Indikators.

Der r_Gator Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Der ADX_Smoothed Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Der Aroon Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.