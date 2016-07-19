und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Shifted Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1133
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
angreeee, MetaQuotes Software Corp.
Der Indikator ist eine modifizierte Version des "Moving Average" Indikator.
Neben einem normalen horizontaler Versatz in Bars, erlaubt er dem Nutzer den gleitenden Durchschnitt auch vertikal zu verschieben. Die vertikale Verschiebung wird in Points gezählt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12877
Der r_Gator Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.QQE_HTF_Signal
Der QQE_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des QQESign Indikators.
Der ADX_Smoothed Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.Aroon_HTF
Der Aroon Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.