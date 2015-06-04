代码库部分
r_Gator_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1044
(14)
r_gator.mq5 (9.38 KB) 预览
r_gator_htf.mq5 (11.21 KB) 预览
r_Gator 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 r_Gator.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. r_Gator_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12876

