Индикаторы

r_Gator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1864
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Индикатор r_Gator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора r_Gator.mq5.

Рис.1. Индикатор r_Gator_HTF



