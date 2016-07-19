CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

r_Gator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
680
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der r_Gator Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei r_Gator.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der r_Gator_HTF Indikator

Abb.1. Der r_Gator_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12876

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

Der QQE_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des QQESign Indikators.

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

Der ForexOFFTrend_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexOFFTrendSign Indikators.

Shifted Moving Average Shifted Moving Average

Der "Shifted Moving Average" (versetzter gleitender Durchschnitt) erlaubt Ihnen, einen gleitenden Durchschnitt sowohl horizontal, wie vertikal zu versetzen.

ADX_Smoothed_HTF ADX_Smoothed_HTF

Der ADX_Smoothed Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.