記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
r_Gator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むr_Gator指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はr_Gator.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 r_Gator_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12876
