Реальный автор:

Bima setyawan (Jember Trader Community)

Советник с очень чувствительными к движениям цены функциями, оснащенный различными инструментами:

остановка торговли при определенном снижении эквити;

трейлинг-стоп;

управление рисками эквити;

использование тайм-аута;

часы открытия максимальных сделок и другие.

Правило: используется пара с минимальным спредом. Например, я использую EURUSD с таймфреймом в 1 минуту.

Удачи!

Результаты тестирования:

Рекомендации: