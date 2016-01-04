CodeBaseРазделы
Реальный автор:

Bima setyawan (Jember Trader Community)

Советник с очень чувствительными к движениям цены функциями, оснащенный различными инструментами:

  • остановка торговли при определенном снижении эквити;
  • трейлинг-стоп;
  • управление рисками эквити;
  • использование тайм-аута;
  • часы открытия максимальных сделок и другие.

Правило: используется пара с минимальным спредом. Например, я использую EURUSD с таймфреймом в 1 минуту.

Удачи!

Результаты тестирования:

Angry Bird (Scalping) Expert Advisor MetaTrader 4

Рекомендации:

  • используйте пары с маленькими спредами (EUR/USD);
  • таймфрейм 1M;
  • используйте трейлинг-стоп.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12872

