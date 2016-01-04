Ставь лайки и следи за новостями
Angry Bird (Scalping) - эксперт для MetaTrader 4
Опубликовал:
- bimbimaone
Просмотров:
- 9495
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Bima setyawan (Jember Trader Community)
Советник с очень чувствительными к движениям цены функциями, оснащенный различными инструментами:
- остановка торговли при определенном снижении эквити;
- трейлинг-стоп;
- управление рисками эквити;
- использование тайм-аута;
- часы открытия максимальных сделок и другие.
Правило: используется пара с минимальным спредом. Например, я использую EURUSD с таймфреймом в 1 минуту.
Удачи!
Результаты тестирования:
Рекомендации:
- используйте пары с маленькими спредами (EUR/USD);
- таймфрейм 1M;
- используйте трейлинг-стоп.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12872
