Angry Bird (Scalping) - Experte für den MetaTrader 4
- bimbimaone
- 2166
Autor:
Bima Setyawan (Jember Trader Community)
Es ist ein EA mit Funktionen, die sehr empfindlich auf Bewegung reagieren und mit weiteren Funktionen ausgestattet ist.
- Equitystop;
- Trallingstop;
- Equity Risk Management;
- Benutzung von Timeouts;
- Öffnungszeiten für Max-Trade und anderen.
Benutzten Sie ein Paar mit minimalem Spread und ich verwende nur EURUSD mit Zeitrahmen 1M.
Viel Glück
Testergebnisse:
Empfehlungen:
- Benutzten Sie ein Paar mit minimalem Spread und EURUSD.
- Zeitrahmen 1 Minute;
- Benutzen Sie Trailingstop.
