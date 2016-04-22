CodeBaseKategorien
Angry Bird (Scalping) - Experte für den MetaTrader 4
Angry Bird (Scalping) - Experte für den MetaTrader 4

Bima Setyawan | German English Русский Español 日本語
Veröffentlicht:
bimbimaone
Ansichten:
2166
Rating:
(92)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor:

Bima Setyawan (Jember Trader Community)

Es ist ein EA mit Funktionen, die sehr empfindlich auf Bewegung reagieren und mit weiteren Funktionen ausgestattet ist.

  • Equitystop;
  • Trallingstop;
  • Equity Risk Management;
  • Benutzung von Timeouts;
  • Öffnungszeiten für Max-Trade und anderen.

Benutzten Sie ein Paar mit minimalem Spread und ich verwende nur EURUSD mit Zeitrahmen 1M.

Viel Glück

Testergebnisse:

Angry Bird (Scalping) Expert Advisor MetaTrader 4

Empfehlungen:

  • Benutzten Sie ein Paar mit minimalem Spread und EURUSD.
  • Zeitrahmen 1 Minute;
  • Benutzen Sie Trailingstop.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12872

