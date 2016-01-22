Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Arbitrage - indicador para MetaTrader 4
El indicador dibuja dos líneas, que representan la diferencia entre dos divisas, derivada de tres parejas de divisas.
Funciona para las parejas EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCHF o USDJPY.
Asegúrese de que la historia de los símbolos correspondientes está cargada.
