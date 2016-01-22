CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Arbitrage - indicador para MetaTrader 4

Ernst Van Der Merwe | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Visualizaciones:
1669
Ranking:
(35)
Publicado:
Actualizado:
arbitrage.mq4 (18.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador dibuja dos líneas, que representan la diferencia entre dos divisas, derivada de tres parejas de divisas.

Funciona para las parejas EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCHF o USDJPY.

Asegúrese de que la historia de los símbolos correspondientes está cargada.

Diferencia entre dos divisas.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12790

Smoothing Average Smoothing Average

El asesor está basado en 1 indicador MA, los puntos de entrada y salida se determinan mediante el "factor de suavización".

Trades to CSV Trades to CSV

Plantilla simple de asesor para exportar los detalles de las transacciones (resultados de la simulación o del comercio real) a un archivo CSV.

iClock_Mod1 iClock_Mod1

Temporizador de velas por segundos, independiente a los ticks que van llegando. Opción de notificaciones sobre velas nuevas. Determina de forma automática el GMT del bróker y regula el paso al horario de verano.

Angry Bird (Scalping) Angry Bird (Scalping)

Asesor con un sistema muy sensible a los movimientos.