Angry Bird (Scalping) - MetaTrader 4のためのエキスパート
- 発行者:
- bimbimaone
- ビュー:
- 1778
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の制作者：
Bima setyawan (Jember Trader Community)
価格の動きに感じやすいエキスパートアドバイザで、次の機能を持ちます。
- エクイティが下がる場合お取引を一時停止する機能；
- トレーリングストップ；
- エクィティリスクマネジメント;
- タイムアウト機能;
- 最高の取引の開始時間。
ルール: 最小値のスプレッドのある通貨ペアを使用しなければなりません。例えば、ここでユーロドル1分足を使用します。
がんばれ！
バックテスト結果：
推奨：
- スプレッドの低い通貨ペアをお使いください。
- 1分足をお使いください。
- トレーリングストップを使いください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12872
