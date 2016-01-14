コードベースセクション
実際の制作者：

Bima setyawan (Jember Trader Community)

価格の動きに感じやすいエキスパートアドバイザで、次の機能を持ちます。

  • エクイティが下がる場合お取引を一時停止する機能；
  • トレーリングストップ；
  • エクィティリスクマネジメント;
  • タイムアウト機能;
  • 最高の取引の開始時間。

ルール: 最小値のスプレッドのある通貨ペアを使用しなければなりません。例えば、ここでユーロドル1分足を使用します。

がんばれ！

バックテスト結果：

Angry Bird (Scalping) Expert Advisor MetaTrader 4

推奨：

  • スプレッドの低い通貨ペアをお使いください。
  • 1分足をお使いください。
  • トレーリングストップを使いください。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12872

