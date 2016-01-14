実際の制作者：

Bima setyawan (Jember Trader Community)

価格の動きに感じやすいエキスパートアドバイザで、次の機能を持ちます。

エクイティが下がる場合お取引を一時停止する機能；

トレーリングストップ；

エクィティリスクマネジメント;

タイムアウト機能;

最高の取引の開始時間。

ルール: 最小値のスプレッドのある通貨ペアを使用しなければなりません。例えば、ここでユーロドル1分足を使用します。

がんばれ！

バックテスト結果：

推奨：