MomentumCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1419
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador Momentum implementado como uma sequência de candles(velas).
Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do Momentum. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.
Fig.1. O indicator MomentumCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12818
