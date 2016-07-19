CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MomentumCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
847
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Momentum Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des Momentum Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der MomentumCandle Indikator

Abb.1. Der MomentumCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12818

CCICandle CCICandle

Der CCI Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Activer Chart Activer Chart

Der Expert Advisor erlaubt Ihnen die Entscheidung, welcher Chart der aktive im Moment ist.

OsMACandle OsMACandle

Der OsMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

JCCXCandle JCCXCandle

Der JCCX Indikator realisiert als Folge von Kerzen.