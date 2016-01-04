CodeBaseРазделы
iClock_Mod1 - индикатор для MetaTrader 4

Реальный автор:

mladen

Индикатор представляет собой таймер свечей, не зависящий от входящих тиков.

В индикаторе есть три функции.

  1. Обратный отсчет времени текущей свечи.
  2. Подача оповещения при открытии новой свечи.
  3. Если открытие свечи происходит позже, индикатор рассчитает время, прошедшее с открытия.

Скальперы и краткосрочные трейдеры требуют большой точности и внимательности в отношении сроков открытия и закрытия позиций. Таймеры свечей помогают это обеспечить.

Добавления к оригинальному коду:

  1. конвертация из MetaTrader 5 в MetaTrader 4.
  2. Оповещение о новых свечах.
  3. Разный цвет для разных режимов оповещения: Off(зеленый), On(розовый), Sound only(голубой).
  4. Опция жирного шрифта.

Протестирован на серверном времени брокеров GMT +0, +1, +2 и -5.

    Замечание: для сравнения было запущено одновременно несколько свечных таймеров. Конфликтов между одновременно запущенными индикаторами не обнаружено. Тем не менее, если отмечается неустойчивая работа, удалите все остальные свечные таймеры.

    iClock_Mod1 indicator

    Рекомендации:

    • При первоначальном тестировании синхронизируйте время на вашем компьютере.
    • При необходимости используйте инструмент поиска для получения инструкций.

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12804

