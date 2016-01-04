Реальный автор:

mladen

Индикатор представляет собой таймер свечей, не зависящий от входящих тиков.

В индикаторе есть три функции.

Обратный отсчет времени текущей свечи. Подача оповещения при открытии новой свечи. Если открытие свечи происходит позже, индикатор рассчитает время, прошедшее с открытия.

Скальперы и краткосрочные трейдеры требуют большой точности и внимательности в отношении сроков открытия и закрытия позиций. Таймеры свечей помогают это обеспечить.



Добавления к оригинальному коду:

конвертация из MetaTrader 5 в MetaTrader 4. Оповещение о новых свечах. Разный цвет для разных режимов оповещения: Off(зеленый), On(розовый), Sound only(голубой).

Опция жирного шрифта.

Протестирован на серверном времени брокеров GMT +0, +1, +2 и -5.

Замечание: для сравнения было запущено одновременно несколько свечных таймеров. Конфликтов между одновременно запущенными индикаторами не обнаружено. Тем не менее, если отмечается неустойчивая работа, удалите все остальные свечные таймеры.

Рекомендации: