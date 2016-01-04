Ставь лайки и следи за новостями
iClock_Mod1 - индикатор для MetaTrader 4
Опубликовал:
file45
- Просмотров:
- 9181
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
mladen
Индикатор представляет собой таймер свечей, не зависящий от входящих тиков.
В индикаторе есть три функции.
- Обратный отсчет времени текущей свечи.
- Подача оповещения при открытии новой свечи.
- Если открытие свечи происходит позже, индикатор рассчитает время, прошедшее с открытия.
Скальперы и краткосрочные трейдеры требуют большой точности и внимательности в отношении сроков открытия и закрытия позиций. Таймеры свечей помогают это обеспечить.
Добавления к оригинальному коду:
- конвертация из MetaTrader 5 в MetaTrader 4.
- Оповещение о новых свечах.
- Разный цвет для разных режимов оповещения: Off(зеленый), On(розовый), Sound only(голубой).
- Опция жирного шрифта.
Протестирован на серверном времени брокеров GMT +0, +1, +2 и -5.
Замечание: для сравнения было запущено одновременно несколько свечных таймеров. Конфликтов между одновременно запущенными индикаторами не обнаружено. Тем не менее, если отмечается неустойчивая работа, удалите все остальные свечные таймеры.
Рекомендации:
- При первоначальном тестировании синхронизируйте время на вашем компьютере.
- При необходимости используйте инструмент поиска для получения инструкций.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12804
