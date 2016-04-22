und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
iClock_Mod1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- file45
- Ansichten:
- 1234
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Autor:
mladen
Ein Indikator mit einem Zeitgeber der "Sekunde für Sekunde" Kerzendaten unabhängig von ankommenden Tickdaten bereitstellt.
Der Indikator hat drei Funktionen:
- Der Indikator wird die verbleibende Zeit der Kerze herunterzählen.
- Beim Öffnen einer neuen Kerze wird eine Warnung ausgelöst.
- Wenn eine Kerze öffnet wird heraufgezählt bis eine neue Kerze geöffnet wird.
"Scalper" und "Short Term" Händler brauchen größere Präzision hinsichtlich Timing der öffnenden und schließenden Positionen. Kerzentimer unterstützen diese Anforderungen.
Zum original Code hinzugefügt:
- Konvertiert von MetaTrader 5 auf MetaTrader 4.
- "Neue Kerzen" Warnung.
- Warnmodus Farbe. Off(Grün), On(Pink), nur Ton(Blau)
- Schriftart "Fett".
Getestet auf Broker mit GMT +0, +1, +2 und -5;
Hinweis: Eine Reihe von Kerzentimern wurden gleichzeitig zum Vergleich ausgeführt. Keine Indikator Konflikte wurden gefunden. Jedoch wenn erratischen Betrieb erlebt wird entfernen Sie alle anderen Kerze Timer.
Empfehlung:
- Synchronisieren Sie für die Initialisierung die Zeit Ihres PCs mit dem Internet.
- Falls erforderlich, verwenden Sie Ihre Suchmaschine für Unterstützung dabei.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12804
