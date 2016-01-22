CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Smoothing Average - Asesor Experto para MetaTrader 4

Rietsuiker | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Visualizaciones:
1014
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El funcionamiento del asesor se basa en 1 indicador de media móvil, los puntos de entrada y salida se determinan mediante el "factor de suavización"; una cantidad fija de pips por encima o por debajo de la МА.

Se abre no más de 1 posición simultáneamente. No hay stop-loss, take-profit o trailing-stop: estos cambios pueden ser introducidos en la futura versión.

Se ha cargado aquí el asesor con motivos experimentales, por ahora no le he dado la última mano, por lo que no recomiendo iniciarlo en una cuenta real.

Resultados de la simulación:

En el gráfico adjunto se ha realizado un test sobre un periodo de cinco años, usando los mismos parámetros que funcionaron bien durante el periodo de diez años (2005 - 2015).

Los ajustes estándar han sido establecidos para el gráfico de 1 hora con EURUSD, pero se pueden cambiar fácilmente para otras parejas de divisas y marcos temporales.

La meta a largo plazo es hacer rentable el funcionamiento de este asesor en segmentos prolongados de tiempo (5 años y más) y con una complejidad mínima.

Estaré contento de escuchar cualquier valoración.

SmoothingAverage Expert Advisor MetaTrader 4


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12789

Trades to CSV Trades to CSV

Plantilla simple de asesor para exportar los detalles de las transacciones (resultados de la simulación o del comercio real) a un archivo CSV.

Doji Candle Detection Doji Candle Detection

Detector de velas doji con notificaciones (alertas, e-mail).

Arbitrage Arbitrage

Diferencia entre dos divisas.

iClock_Mod1 iClock_Mod1

Temporizador de velas por segundos, independiente a los ticks que van llegando. Opción de notificaciones sobre velas nuevas. Determina de forma automática el GMT del bróker y regula el paso al horario de verano.