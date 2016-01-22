El funcionamiento del asesor se basa en 1 indicador de media móvil, los puntos de entrada y salida se determinan mediante el "factor de suavización"; una cantidad fija de pips por encima o por debajo de la МА.

Se abre no más de 1 posición simultáneamente. No hay stop-loss, take-profit o trailing-stop: estos cambios pueden ser introducidos en la futura versión.

Se ha cargado aquí el asesor con motivos experimentales, por ahora no le he dado la última mano, por lo que no recomiendo iniciarlo en una cuenta real.

Resultados de la simulación:

En el gráfico adjunto se ha realizado un test sobre un periodo de cinco años, usando los mismos parámetros que funcionaron bien durante el periodo de diez años (2005 - 2015).

Los ajustes estándar han sido establecidos para el gráfico de 1 hora con EURUSD, pero se pueden cambiar fácilmente para otras parejas de divisas y marcos temporales.

La meta a largo plazo es hacer rentable el funcionamiento de este asesor en segmentos prolongados de tiempo (5 años y más) y con una complejidad mínima.

Estaré contento de escuchar cualquier valoración.